Le Doudou à Mons, c'est jeudi ! Mais avant les festivités, c'est l'heure des contrôles

La Ducasse de Mons commence officiellement demain, jeudi. Mais la Ville de Mons est déjà en mode festif. Les musiciens répèteront ce soir sur le kiosque de la Grand Place. Les brasseurs amènent les futs par dizaines dans les bars.

C'est aussi l'heure d'effectuer toute une série de contrôles, pour la police, et les spécialistes. Des contrôles qui ne sont pas très connus,

Des contrôles pour minimiser les risques d'accidents, par exemple. Rappelez-vous, il y a quelques années, en plein dimanche après-midi, un immeuble s'est effondré en centre-ville. Plus de peur que de mal mais une fameuse piqûre de rappel pour les autorités.

Ce mardi encore, la police a fait sécuriser deux bâtiments qui présentaient une menace. 100.000 personnes vont déambuler en l'espace de quelques jours, il y aura donc beaucoup de bruit et de vibrations. Les autorités essayent d'anticiper tout problème à ce niveau.

Un autre type de contrôle assez méconnu : celui des grandes installations de sono, aux quatre coins de la ville. Pas question d'utiliser n'importe quel matériel.

Des spécialistes vont passer en revue les équipements, les câblages ce mercredi. Tout doit être agréé et doit permettre aussi de diffuser des messages d'urgence, d'évacuation par exemple.

Enfin, les bars, les débits de boisson ont aussi dû montrer patte blanche. Assurances, demande d'autorisation... La Ville veut éviter le phénomène des bars pirates, des "one shots". On ouvre quelques jours avant le Doudou, on remplit les caisses, puis on ferme. Cela ne va pas, disent les autorités. C'est aussi risqué. A Mons, il faut avoir ouvert au moins 60 jours avant la Ducasse pour pouvoir vendre des boissons aux fêtards.