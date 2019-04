Le Domaine provincial de Chevetogne fête ses 50 ans

La cantine de Chevetogne primée au Gault et Milau - JT 13h - 12/03/2019 Revenons en Belgique pour une pause repas, a priori, de qualité. Et pour cause, nous vous emmenons au domaine provincial de Chevetogne, où la cantine qui accueille pas moins de 4.000 élèves en classe de forêt chaque année a été primée, par le Gault et Millau. C'est une cuisine dite durable qui a été récompensée !