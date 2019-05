Le domaine du château de Bousval se transforme en vignoble écoresponsable

C’était une idée un peu folle mais elle est en train de se concrétiser ; transformer le domaine du château de Bousval en vignoble écoresponsable.

En bordure d’une zone Natura 2000, le site à des petits airs de Bourgogne avec ses petits vallons recouverts de vignes. Ici, depuis 2014, ce sont cinq hectares de vignes « bio » qui ont remplacé la culture chimique intensive. Mais la nouveauté c’est le bâtiment qui vient aussi d’être inauguré, un chai flambant neuf qui accueillera à l’avenir toutes les étapes de la production de vin, du pressage jusqu’à la mise en bouteille.

Il est l’œuvre de Charly Wittock du bureau AWAA, un architecte qui a cherché à fondre un maximum le bâtiment dans le paysage, « On l’a implanté de manière à ce qu’il suive la topographie du terrain et que l’on puisse travailler en gravitaire. Ça veut dire que l’on n’utilise pas d’engin mécanique pour déplacer les fluides ». Il a donc opté pour une structure en béton avec des murs en bois préfabriqués et une toiture en pente végétalisée, qui donne un certain cachet à l’ouvrage même s’il est avant tout fonctionnel.

Pour la construction, l’utilisation et même l’aspect esthétique du nouveau chai, il y avait qu’un mot d’ordre : « naturel ». Car le propriétaire, Michel Verhaeghe de Naeyer, tenait à ce que le bâtiment reflète sa vision pour le projet, « L’idée c’est de produire un vin de qualité, dans le respect de l’environnement, et surtout de manière durable ! Dans le sens où j’espère que ce sera là pour plusieurs générations. »

Pour déguster le vin du domaine, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience, jusqu’à l’année prochaine. Vincent Dienst, le maître de chai, envisage de mettre la cuvée 2018 en bouteille dès cet été. « On sera à environ 10.000 bouteilles. On a 80% de chardonnay, du blanc donc, pour lequel il y aura deux niveaux de gamme. On aura aussi du pinot noir qui donnera un vin rouge tranquille », précise-t-il.

Dans les années à venir, la production devrait progressivement tripler. La gamme va également s’élargir pour inclure aussi du pinot gris et de la liqueur de fruit. Mais le rendement n’est pas la priorité pour l’instant. L’équipe veut avant tout continuer à expérimenter dans ses méthodes de production, en mettant l’accent sur la permaculture et la biodynamie.