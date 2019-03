Le domaine de Chevetogne récompensé par le Gault & Millau

La critique gastronomique se penche sur les cantines. Le domaine de Chevetogne, dans le Condroz, près de Ciney est maintenant reconnu par le prestigieux guide Gault & Millau. La cantine du domaine a reçu le prix de la responsabilité sociale. Une belle récompense pour le site provincial.

Le domaine de Chevetogne est un petit monde isolé dans un écrin de verdure. Encerclé par les bois, on y trouve étangs, prairies et ruisseaux. Ici et là, quelques bâtiments et parmi eux : le réfectoire. Dans cette partie du centre, Francis est le patron. C’est le chef de la cuisine. Son menu est atypique pour une cantine : burger de « corn », poêlée de choux-fleurs, brocolis et pommes de terre boulangères. Si le domaine est récompensé par le Gault & Millau, c’est un peu grâce à Franci. Les produits de ses menus suivent à la lettre une série de critères. Ils doivent être de saison et provenir du circuit court, par exemple.