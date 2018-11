Le Dolle Mol, le café anarchiste bruxellois est rouvert

Ouvert en 1969, le Dolle Mol a accueilli beaucoup d’artistes: Léo Ferré, Tom Waits ou encore Bob Dylan, mais aussi tous ceux qui ne trouvaient pas d'endroit pour se réunir comme les Brigades Rouges, l’entarteur Noël Godin et ses complices, et même les membres du gouvernement de l’ex-Congo belge en Exil. Un lieu d’histoire ou tous les styles se mélangeaient. Les lieux étaient vides depuis 2015.

Pour l’inauguration ce jeudi soir, les anciens habitués se sont donné rendez-vous

Sur les pavés, devant la façade rouge, une centaine de bruxellois ont un verre à la main. Certains parlent du passé, se souviennent et rient… d’autres découvrent le café pour la première fois. "C’est vraiment une ambiance très riche, on sent que ça fait plaisir aux gens qui sont venus retrouver le Dolle Mol", confie l’un d’entre eux "c’est une bonne chose de faire revivre ce quartier, la rue est super. On est tout près du centre, avant c’était un peu mort".

Derrière la porte, une musique et cette odeur qui caractérise si bien les bars belges. Accoudé à la fenêtre : Jan Bucquoy, celui qui en 69 s’est installé ici avec quelques bacs de bières. "ça a toujours été très mixte, avant tu avais des banquiers et des clochards au même comptoir ", se souvient Jan Bucquoy. "Cet endroit fini par redevenir ce que c’était, un lieu de liberté. Quand on s’est installé ici, on ne partageait pas d’idéologie, on appartenait à aucune secte, ni aucun parti. Ici, tu pouvais très bien trouver des gens d’extrême droite comme d’extrême gauche. Ils s’installaient au comptoir et trouvaient des liens pour discuter".