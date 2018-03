Le docteur qui fournissait des certificats de complaisance à 5 euros sera fixé le 25 avril

Le médecin de Laeken (en région bruxelloise) qui avait délivré des certificats médicaux de complaisance à deux de nos journalistes dans le cadre de reportages réalisés à l'aide de micro et caméra cachés (en février 2012) comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, où il est poursuivi pour faux et usage de faux.

Lors de l'audience, le généraliste a expliqué à quel point ces reportages l'avaient hanté durant ces 6 années. Au point de ne plus pouvoir exercer son métier qu'il "pratiquait avec passion": il est en incapacité de travail depuis un an. Sur le fond de l'affaire, il a nié les faits qui lui sont reprochés, expliquant que les visites des deux journalistes avaient duré bien plus longtemps que ce qui est dit dans les reportages télé et radio "entre un quart d'heure et 20 minutes". Il estime en effet que le montage réalisé par les équipes de la RTBF masque une discussion relative à l'état de santé des pseudo-patients. Interrogé aussi sur le prix de la visite (5 euros), le docteur a expliqué qu'il avait accepté la transaction proposée par la journaliste: "elle m'a dit qu'elle n'avait pas les moyens". Enfin, concernant l'état d'hygiène déplorable des lieux, le médecin a expliqué qu'il était à l'époque la cible de voyous qui saccageaient régulièrement la salle d'attente de son cabinet.

Sur un plan technique, son avocate Catherine Forget a expliqué que les droits de son client n'avaient pas été respectés: "un montage effectué par des journalistes peut-il servir de preuves pour condamner une personne? Monsieur a-t-il bénéficié des droits qu'ils aurait dû avoir comme c'est le cas dans le cadre d'une procédure correctionnelle? " Elle pense que non. Maître Forget estime les preuves nulles. Et demande l’acquittement (pour raison de procédure) de son client.

Au terme de près de deux heures de débat, le ministère public n’a pas requis de peine sévère, mais plutôt une "décision qui fasse œuvre de pédagogie". La décision du tribunal sera rendue le 25 avril prochain.