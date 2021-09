226 personnes en ont bénéficié. C’est le cas de Ginette, 74 ans, qui a ainsi pu avoir quelques échanges alors qu’elle était bloquée dans son domicile namurois après avoir contracté le Covid : "On est vraiment dans ces cas-là ! Ça a duré un mois. Mon fils déposait mes repas devant l’entrée et je les récupérais ensuite mais je ne voyais vraiment personne. C’était vraiment très dur !"

Depuis le printemps 2020, le dispositif namurois "Gardons le contact" a permis de rompre l’isolement de nombreuses personnes âgées. Le phénomène n’est pas neuf mais il s’est accentué avec la pandémie. Concrètement, des appels téléphoniques d’une durée moyenne de 20 minutes étaient régulièrement donnés pour maintenir le lien et éventuellement réorienter les bénéficiaires vers d’autres services en cas de demandes plus spécifiques.

Aujourd’hui, même si les mesures sanitaires sont allégées, la demande n’a pas diminué, que du contraire. La ville et le CPAS ont donc décidé de relancer le dispositif afin de le pérenniser. Dès le mois de juillet, des courriers ont été envoyés aux Namurois et Namuroises de plus de 65 ans pour qu’ils puissent en bénéficier. L’aide pour les courses qui était également proposée au début du projet ne l’est par contre plus, sachant que d’autres structures proposent ce type de service aux seniors. Le dispositif est donc recentré autour de l’accompagnement téléphonique.

Autre changement par rapport à la première version : les agents communaux qui appelaient les personnes âgées ont dû reprendre leurs missions prioritaires qu’ils avaient dû mettre de côté vu le contexte. Ceux-ci sont désormais remplacés par des bénévoles.

Parmi eux, il y a le comédien Jean-Luc Piraux. Privé de scène durant le confinement, il a voulu consacrer quelques heures par semaine au projet : "On ne se connaît pas au début et on se découvre au téléphone. Il y a quelque chose d’étonnant et de très fort dans ces échanges. Ça n’est pas à sens unique. On aborde des thèmes qui nous touchent."