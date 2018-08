Le dispositif de sécurité des prochaines 24H vélo de Louvain-la-Neuve sera allégé

Il y a dix mois, des barrières Heras recouvertes de bâches noires encerclait tout le parcours. Conséquence : impossible de participer aux festivités sans passer par un sas d'accès, avec fouilles et contrôles.

Le dispositif était loin de faire l'unanimité. Il avait aussi un coût. Sauf que cette année, il ne sera plus en vigueur, annonce de l'organisateur, le CSE Animations sur sa page Facebook. Une information relayée par nos confrères de L'Avenir ce mardi matin.

Fini donc les barrières pour établir un grand périmètre de sécurité ! On pourra accéder directement aux festivités depuis les parkings et les quais de la gare. Fini aussi les longs détours et les files aux entrées ! Seuls les accès aux zones de concert seront contrôlés.

Rappelons que les 24H vélo de Louvain-la-Neuve auront lieu les 24 et 25 octobre prochains.