Le discours et les larmes d'Annie Cordy sur la Grand'Place de Bruxelles lors de l'Ommegang

Annie Cordy et les autres invités, dont Pierre Kroll et Frédéric Diefenthal.

Elle n’est pas la seule invitée de renom ce soir-là. Il y a aussi le caricaturiste Pierre Kroll, l’acteur français Frédéric Diefenthal. La chanteuse Jo Lemaire et l’humoriste Bert Kruismans, les narrateurs, également. Ils entourent la baronne Annie Cordy (depuis 2004 et décorée du titre de Commandeur de l’Ordre de la Couronne en 2014) venue assister aux premières loges à ce spectacle avec ses lanceurs de drapeaux, ses échassiers, ses cavaliers… Un show haut en couleur qui a débuté par une météo clémente avant l’arrivée des orages et de la pluie.

"C’était formidable, alors qu’il nous fait pleuvoir là-haut. Il est complètement fou", réagira Annie, toujours sur le ton de l’humour et de l’impertinence comme les personnages qu’elle interprétait sur scène.

Quelques heures avant l’Ommegang, interrogée par la RTBF, elle rappelle qu’on "ne renie pas sa patrie. Je suis belge et je le resterai jusqu’à mon dernier jour. Née à Bruxelles, à Laeken, à deux pas du palais du roi! Le Roi était mon voisin mais pas mon cousin. Mais je l’ai rencontré, j’ai eu beaucoup de chance."