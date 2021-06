Le développement futur de la zone entourant la gare de l’Ouest se précise à Molenbeek

Le gouvernement bruxellois a approuvé en deuxième lecture le Plan d’aménagement Directeur (PAD) qui porte sur la zone entourant la gare de l’Ouest à Molenbeek. Cette décision intervient après une enquête publique et la remise des avis des instances concernées. La décision définitive interviendra après la remise de l’avis du Conseil d’Etat.

Ce vendredi 11 juin, le ministre-président bruxellois et les autorités communales molenbeekoises ont présenté sur place les lignes de force de ce PAD auxquelles devront s’adapter toutes les demandes de permis ultérieures. Un Plan d’aménagement directeur détermine en effet, dans une zone donnée les affectations et leurs superficies ; la trame générale des espaces publics ; les caractéristiques des constructions et l’organisation de la mobilité et du stationnement.

Un parc, du logement, des commerces, ...

Dans le cas de la friche de 13 hectares et d’un km de long de la gare de l’Ouest, traversée par le chemin de fer, le projet de PAD vise à ouvrir le site vers les quartiers environnants. Il prévoit la traversée pour la mobilité douce – la passerelle Beekkant sera remplacée- ; de permettre, sur 90.000 m2 de nouvelles constructions comprenant des équipements, des commerces, des activités productives, 50% de logements dont une majorité à vocation publique du côté de la rue Vandeepereboom ; un parc de minimum 3 hectares et d’autres espaces verts.

Au nord-est du site un espace sera réservé au développement de la biodiversité. Un parc aquatique est envisagé sur 4.500 m2 au nord-ouest. Selon la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux, la commune espère également y voir implantée une piscine au profit de la population locale.

Une dizaine d'années nécessaires

Le développement complet du site devrait être réalisé au cours des dix prochaines années. Ce sera plus rapide pour l’aménagement du parc et le remplacement de la passerelle Beekkant ainsi que pour les occupations temporaires qui seront gérées par Citydev. brussels sur la partie du site qui sera consacrée aux logements et activités productives.

Ces projets sont rendus possibles grâce notamment aux accords en cours entre la Région bruxelloise et Infrabel et le SNCB, les deux propriétaires du site. Un Memory of Understanding conclu entre citydev et la SNCB en mars dernier trace la voie pour négocier un montage immobilier qui devra permettre l’implantation d’un programme mixte de logements, d’activités productives et de commerces sur une partie du site. Il offre également à la Région bruxelloise la maîtrise foncière nécessaire au développement du futur parc.