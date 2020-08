Le détecteur de CO2, la petite idée du bourgmestre de Kraainem pour lutter contre le coronavirus

Dans quelques semaines, il faudra refermer les portes et fenêtres

Car le bourgmestre le sait, dans quelques semaines, avec la rentrée et l’automne qui approche, il faudra à nouveau, passer plus de temps à l’intérieur et refermer portes et fenêtres. Comment, alors, éviter le rassemblement de plusieurs personnes dans une pièce, une salle de classe, un café… Ou la salle des guichets à l’administration communale ?

Bertrand Waucquez, qui dans une vie antérieure a travaillé dans le secteur de la construction, estime la dépense dérisoire (quelques dizaines d’euros par détecteur) et aimerait en fournir à tous les lieux de sa commune où la promiscuité pourrait devenir problématique. Une cinquantaine de détecteurs ont ainsi déjà été distribués.

