Le dépôt de Mestdagh à Gosselies est bloqué depuis mardi minuit

Le dépôt de Mestdagh à Gosselies est bloqué depuis minuit. et des magasins Carrefour Market devraient restés fermés ce matin. Leur nombre n'est pas connu. Ce sont les travailleurs de la nuit qui ont spontanément débrayé, et les syndicats ont très rapidement couvert et amplifié le blocage. Tout sera à l'arrêt aujourd'hui et jeudi matin. Les travailleurs entendent marquer le coup alors qu'un conseil d'entreprise extraordinaire doit se tenir précisément jeudi. Ce sera le dernier avant la trève estivale Le groupe Mestdagh a annoncé dernièrement une lourde restructuration. 450 emplois sont menacés.