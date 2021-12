Le cri de détresse des plaines de jeux couvertes : "Nous sommes les seuls à devoir rester fermés"

Pas d’assouplissement attendu lors du comité de concertation de ce mercredi. En clair : toute une série d’activités vont rester fermer pour un moment encore. C’est le cas des plaines de jeux en intérieur. Un coup dur, en pleine vacances scolaires.

Les patrons de pleines de jeux couvertes ne comprennent pas pourquoi ils sont fermés. Alors que les parcs aquatiques ou les stages de sport sont autorisés. Une situation absurde que dénonce Frédéric Collard, le gérant du Repaire des Arsouilles (Floreffe et Nivelles). Il a écrit une lettre ouverte :" Dans tout le secteur du loisir et du sportif, nous sommes les seuls à devoir fermer. En termes de stages nous sommes aussi les seules structures belges à devoir fermer purement et simplement".

Stages, anniversaires organisés dans les plaines de jeux couvertes, en cette période hivernale synonyme de haute saison pour le secteur, cette incohérence fait mal et mène à des situations absurdes : "un papa que j’ai appelé pour le prévenir que l’anniversaire de son fils ne pourrait pas se faire chez nous m’a dit que du coup il le ferait dans son salon avec 20 enfants et qu’il n’aérerait pas parce qu’il faisait froid". Pour Frédéric Collard, les mesures d’hygiène et de distance sociales peuvent être bel et bien être respectées contrairement à ce qu’en disent les experts. " Les espaces sont très grands, on désinfecte très régulièrement les structures, et les bulles sont respectées. Souvent les enfants viennent en familles ou avec des amis proches et ils jouent dans la structure, c’est-à-dire qu’il n’y a jamais un moment où ils parlent pendant plus de 15 minutes à moins d’un mètre cinquante de distance".



Avec 11 mois de fermeture sur 21 mois de crise sanitaire, les plaines de jeux en intérieur ont un sentiment d’injustice profonde et n’ont qu’une envie : revoir rapidement les enfants.