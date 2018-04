Le cresson de fontaine, une plante étonnante cultivée à Erbaut depuis 1927

On le confond parfois avec le cresson de terre ou avec la cressonnette. Mais le cresson de fontaine, c'est autre chose. Des tiges creuses, des feuilles arrondies, d'un vert profond, un léger goût piquant et rafraichissant. Comme son nom l'indique, la plante a besoin d'eau pour pousser, une eau abondante et pure. Derrière la table de son étal, au marché, Stéphanie Lievens peut parler longtemps de cette plante qu'elle cultive avec son époux à Erbaut, dans l'entité de Jurbise. Un travail qui évoque celui des rizières: "Nous portons des bottes, parfois des cuissardes, dans certains bassins, nous avons de l'eau jusqu'au genoux. La plante puise ses nutriments dans les minéraux que l'eau contient, il faut une eau de qualité qui soit bien pure". Pas de pesticides, des analyses d'eau régulières, un travail les pieds dans l'eau tout au long de l'année... des contraintes qui expliquent qu'il n'existe plus beaucoup de cultures de cresson de fontaine en Wallonie. A Erbaut, la famille Lievens en a fait sa spécialité depuis trois et bientôt quatre générations. "C'est le grand-père de mon mari - raconte Stéphanie - qui a suivi la Dendre à vélo, il est arrivé à Erbaut en 1927, il a trouvé un terrain où il y avait les sources et il a décidé d'y cultiver du cresson".