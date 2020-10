Le CPAS de Mons active son Plan Grand Froid

Le CPAS de la ville de Mons a annoncé jeudi la mise en place du Plan Grand Froid à destination des personnes fragilisées pour la période allant de novembre 2020 à mars 2021.

Le dispositif doit permettre de tripler l'accueil de nuit au sein de l'abri de nuit de Mons. Les autorités montoises ont indiqué que les services de la Ville et du CPAS se sont adaptés au contexte de la crise pour pouvoir maintenir une capacité d'accueil suffisante tout en respectant les mesures sanitaires. Six préfabriqués seront installés le 29 octobre à l'abri de nuit de Mons, rue Henri Dunant, afin de garantir la capacité d'accueil habituelle durant le Plan Grand Froid, soit 36 places et 4 chiens.

L'accueil des personnes s'effectuera de 19h à 21h sur site et une soupe chaude sera offerte tous les soirs. Le suivi médical éventuel sera assuré par l'organisation "Médecins du Monde".