Le CPAS de la Ville de Bruxelles renforce son offre de salles d'étude

L'accompagnement mis en place pour les examens par le CPAS de la Ville de Bruxelles sera renforcé dès vendredi en vue de la prochaine session, a annoncé mercredi le cabinet de la présidente du CPAS Karine Lalieux.

Une nouvelle salle d'étude va s'ouvrir du 15 novembre au 15 janvier au cœur de la Cité modèle à Laeken, en collaboration avec le Foyer laekenois. Elle s'ajoute à celles créées en 2018, situées rue du Miroir dans le centre, rue Bruyn à Neder-Over-Heembeek et boulevard Emile Bockstael à Laeken (une salle d'étude et une salle réservée aux travaux de groupes). Au total, 250 places seront disponibles pour la session proche.

De plus, la période d'ouverture des salles d'étude sera étendue. A l'exception de la nouvelle, elles seront ainsi ouvertes du 15 novembre au 31 janvier, soit 3 semaines de plus qu'à l'occasion de la session de janvier dernier. Les salles seront accessibles sur cette période du lundi au samedi, de 09h00 à 21h00, jours fériés compris.

Des formations d'aide à la réussite, sur inscriptions, sont par ailleurs mises en oeuvre en collaboration avec le Pôle académique de Bruxelles, sous forme d'aide à la réussite apportée par des professionnels de hautes écoles et universités bruxelloises souhaitant soutenir le CPAS dans sa démarche. Des thématiques comme la gestion du temps, la prise de note, la concentration et mémorisation ou encore le décodage des questions d'examens y seront abordés. Le CPAS, qui accompagne chaque année plus de 2.500 jeunes via sa Cellule étudiants, a décidé d'ouvrir en 2018 des salles d'étude dans différents quartiers bruxellois. Ces salles d'études disposent du wifi, d'ordinateurs et d'imprimantes. Du café, des fruits et de l'eau sont mis gratuitement à la disposition des élèves. Un accompagnement pédagogique est offert à ceux qui le souhaitent.