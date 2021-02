Le CPAS de la Ville de Bruxelles apporte un soutien accru aux jeunes victimes de la crise

Le CPAS de la Ville de Bruxelles lance une nouvelle initiative, la mesure Deal 18-25, pour soutenir les projets des jeunes de 18 à 25 ans en difficulté, a-t-il fait savoir mercredi par communiqué. En collaboration avec les organisations de la société civile, le CPAS entend aller vers les jeunes dans le but de les aider à transformer leurs besoins en projets.

Le CPAS de la Ville de Bruxelles souhaite, par la conclusion de partenariats avec des associations de jeunesse, des organisations et des services sociaux étudiants, avec les différents services de la ville, aller vers les jeunes bruxellois et faciliter leur accès à la palette des aides qui peuvent les soutenir dans l'exercice de leurs droits et le développement de leurs projets, a-t-il précisé dans sa communication.

En pratique, le CPAS de la Ville de Bruxelles conclut un partenariat avec des organisations présentes sur le territoire de la Ville, fréquentées par des jeunes, qui souhaitent les soutenir dans l'exercice de leurs droits sociaux, et notamment au recours au CPAS.

"Le CPAS a approché plusieurs organisations afin de pouvoir toucher le plus de jeunes possibles. Actuellement, nous travaillons avec les AMO (Service d'action aux jeunes en milieu ouvert), la FEF, Fédération des Étudiants Francophones, le réseau lutte contre la pauvreté, les centres de jeunes Néerlandophones et la coordination sociale de Laeken. Nous entendons bien sûr élargir le cercle des organisations avec lesquelles nous collaborons", a précisé Khalid Zian, Président du CPAS de la Ville de Bruxelles.

En tout, ce sont près de 3 millions d'euros qui seront mobilisés sur le budget existant du CPAS pour mener à bien ce projet.

Un module d'évaluation sera également finalisé, conclut le CPAS, et ce afin d'identifier les conditions de réussite du partenariat au début et à la fin de l'accompagnement avec le jeune et si l'accès aux droits pour le jeune a pu lui servir de tremplin dans la trajectoire qu'il souhaite poursuivre.