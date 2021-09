Le Covid Safe Ticket désormais imposé lors des grands événements dans les 24 communes de l’arrondissement liégeois

"Nous y sommes favorables (ndlr : à l’imposition du Covid Safe Ticket, CST) et nous l'avons décidé à l'unanimité", a confirmé le bourgmestre de Liège Willy Demeyer à nos confrères de SudPresse. "Nous avons juste demandé encore un petit délai pour être sûrs de la jauge de 200 et de 400, mais la décision est prise et elle s'imposera très bientôt."

Par rapport à l’arrêté du gouverneur de la Province, Hervé Jamar, cette décision signifie beaucoup de choses, car elle clarifie. "L’arrêté était parfois un peu sibyllin, ou difficile à interpréter", a déclaré sur nos antennes Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine et vice-président de la Conférence des bourgmestres de l'arrondissement de Liège. "Les choses n’étaient pas claires en l’état. Cela posait d’ailleurs beaucoup de questions, et la plupart des bourgmestres et des organisateurs de manifestation étaient pour le moins perplexes. Ici, avec le CST pour les événements d’une certaine ampleur, cela me paraît être propice à cette clarification, et faciliter la vie des organisateurs."

Reste, comme on l’a dit plus haut, à définir la jauge exacte à partir de laquelle ce Pass sanitaire sera obligatoire. "Nous avons une réunion ce mardi matin avec tous les bourgmestres de la Province et le gouverneur. Ensuite, poursuit Daniel Bacquelaine, nous aurons à nouveau une réunion à la conférence des bourgmestres ; où nous mettrons sur pied un groupe de travail chargé d’établir les règles de manière précise."

A terme, ce Covid safe ticket pourrait être imposé pour tous les gros événements dans les 84 communes de la province de Liège.