Le Covid met les zones de secours à genoux

La crise du coronavirus a durement impacté les finances des zones de secours. Celle de Val de Sambre entre Namur et Charleroi a fait les comptes : la crise a déjà coûté plus de 200 000 euros. Le Fédéral a octroyé deux fois 12.000 euros pour la mise en service d’ambulances dédiées aux patients infectés mais vu la baisse du nombre de cas, elles ont été entretemps supprimées. Le colonel Marc Gilbert a toutefois maintenu un dispositif aux frais de sa zone pour assurer deux à trois déplacements Covid par jour et chaque sortie d’ambulance coûte de l’argent et creuse son déficit : " Nous percevons 60 euros pour une course qui nous coûte déjà en temps normal plus de 200 euros. La prise en charge de patients Covid nécessite des frais de désinfection supplémentaires sans parler de tout le matériel de protection pour notre personnel ! "