Le cours d'eau "le plus pollué d'Europe" coule en Flandre, selon Greenpeace

Le Harelbeek, un ruisseau de l'entité de Ledegem en Flandre occidentale, est le plus pollué d'Europe, selon des analyses effectuées par Greenpeace. Ses eaux contiennent de très fortes concentrations en pesticides.

Les chercheurs de l'organisation non gouvernementale ont prélevé durant l'été 2018 des échantillons provenant de rivières et canaux de 10 pays européens, dans des zones où sont situées de nombreuses porcheries, élevages de volailles et de bétail. Les laboratoires de l'ONG ont mis au jour la présence d'au moins 12 antibiotiques et de plus de 100 sortes de pesticides.

Dans l'Harelbeek, la concentration en pesticides est la plus élevée avec 94 milligrammes par litre. Le ruisseau contient ainis 70 sortes différentes de pesticides, dont 20 sont désormais interdites en Europe.

Le bourgmestre de Ledegem Bart Dochy (CD&V) va faire procéder à de nouvelles analyses par le centre d'examen et de prévention provincial. Il n'entend pas minimiser les conclusions de Greenpeace mais se demande si l'organisation n'a pas prélevé des restes d'une pollution historique, le cours d'eau étant à sec lors des prélèvements. "La plupart des produits mis au jour étaient auparavant autorisés", a rappelé M. Dochy. La nouvelle analyse doit donc démontrer s'il s'agit d'une pollution ancienne ou récente.