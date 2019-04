Le courant rétabli à Bruxelles et Ixelles

Une importante coupure d'électricité a touché une partie d'Ixelles et de la Ville de Bruxelles. Les avenues Franklin Roosevelt, de l'Uruguay, de la Colombie, de la Forêt, du Chili, du Pérou, et les chaussées de Boitsfort et de La Hulpe étaient concernées. La panne est intervenue un peu après une heure du matin sur un câble haute tension et ce n'est que vers 7h30 que le courant a été rétabli selon Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à Bruxelles

Réparation plus compliquée que d'habitude

Les équipes de Sibelga ont mis près de 6 heures à relancer l’électricité. Cela été long et fastidieux, mais pour quelle raison?. "Il faut savoir qu'on avait une cabine qui était en train d'être rénovée dans ce quartier. Et donc quand la panne est survenue, on n'a pas pu rétablir directement puisqu'il faut faire des manipulations dans la cabine pour pouvoir l'utiliser" explique Iris Fostiez, porte-parole de Sibelga. Pour l'heure, on ne connaît pas la cause de cette panne. Cela doit encore faire l'objet d'une analyse.