Le coup de gueule des fleuristes wallons

Un coup de gueule à cause d'une cotisation qu'ils doivent payer à l'Apaq-W, l'Agence wallonne pour une agriculture de qualité, et destinée à assurer la publicité du secteur.

Dans le même temps, les grandes surfaces ou les stations-services qui vendent aussi des fleurs, elles, sont exonérées de cette taxe. Pour les fleuristes, c'est le bouquet !

Exemple à Namur. Arlette souffre de cette situation. En face de son magasin, il y a une grande surface. La concurrence est donc encore plus rude. Elle a choisi de signer la pétition qui a été remise mercredi au ministre wallon de l'Agriculture.

"Sans aucun problème : on a signé la pétition. S'ils vendent des fleurs, il faut qu'ils paient les mêmes factures que nous ! D'autant qu'ils font du bénéfice là-dessus. C'est tout à fait déloyal ! Nous, nous ne vendons pas de pain ou de charcuterie…"

Mais les grandes surfaces ne sont pas les seules à être visées. "Prenez le cas des pompes funèbres, ils vendent aussi des fleurs. Dans certaines écoles, on vend parfois des roses rouges à la Saint-Valentin. Ou le muguet, le long des routes… Tout le monde s'approprie les fleurs pour les vendre. Tout ça parce qu'il n'y a pas de protection du métier. Si on ne fait rien, il n'y aura plus de petits fleuristes dans dix ans."

En Wallonie, 280 fleuristes ont déjà signé cette pétition.