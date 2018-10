Le coup de gueule des commerçants du piétonnier de Mons: marre de la récupération politique!

En réaction, les signataires insistent sur leur volonté d'être dynamiques pour leur Ville et ses commerces. Ils énumèrent les activités et rappellent les nombreuses ouvertures récentes de commerces. "Nous souhaitons vivement que cesse la récupération politique autour de notre axe commerçant, qui ne peut être que nuisible à son image, dans et à l'extérieur de Mons".

"Je les comprends" répond la directrice de la "Gestion Centre-Ville"

Patricia Laurent, directrice de l'asbl "Gestion Centre-Ville" n'est pas étonnée de la réaction des commerçants: "On a souvent tendance à pointer ce qui ne va pas et on ne point jamais ce qui se passe bien. Moi j'encourage les gens à venir en centre-ville et à se faire leur propre idée sur place. Ils verront qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des ouvertures de commerces de qualité dans le piétonnier et dans d'autres axes".

Le centre-ville a connu 17 ouvertures de magasins ces 11 derniers mois. L'axe piétonnier compte encore 20 % de cellules vides mais d'après les projets annoncés, on devrait arriver à 10% en 2019. A moins que de nouvelles fermetures ne soient annoncées.