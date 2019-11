Le corps retrouvé dans un étang à Namur est bien celui de la maman des enfants sauvés

Le corps retrouvé mardi après-midi dans l'étang du parc Louise-Marie, à Namur, est bien celui de la maman des enfants sauvés lundi, a indiqué mercredi le parquet namurois.

La victime, âgée de 25 ans et originaire de Jodoigne, avait été aperçue pour la dernière fois lundi vers 19h00, alors qu'elle se trouvait dans l'étang. On suppose qu'elle s'y était jetée pour mettre fin à ses jours, en emportant avec elle ses trois enfants, âgés de 3, 4 et 6 ans.

L'un des trois enfants se trouvait également dans l'eau et a pu être sauvé puis réanimé par des témoins. Un second a pu être arraché aux bras de sa mère et le troisième était au bord de l'étang durant la scène. Pour sa part, la mère a refusé de rejoindre la berge, a encore précisé le parquet.

Comme cette dernière est décédée, un réquisitoire de non-lieu devrait être prononcé.

Les enfants seront vraisemblablement placés dans leur famille, leur père n'ayant pas de domicile et ne pouvant dès lors pas en assumer la garde.