Le corps d'un ancien soldat de Dalhem retrouvé lors de travaux à Dixmude identifié

Le corps de Joseph Dethier, soldat de la première guerre mondiale, domicilié à Dalhem et tué en 1914 durant la bataille de l'Yser, a été retrouvé. Il fait partie d'un ensemble de quatre squelettes découverts en 2016 et qui ont pu maintenant être identifiés... ou presque.

24 octobre 1914. Front de l'Yser, près de Dixmude. Joseph Dethier est soldat dans l'armée belge. Ce natif de Villers l'Evêque, domicilié à Dalhem, ingénieur mécanicien de formation, se bat aux côtés des autres hommes de son régiment, le 4ème corps des Transports, rattaché au 12ème de Ligne de Spa. Ce jour-là, Joseph Dethier est tué au combat. Il était à 10 jours de son 26ème anniversaire. Ce jour-là, quinze assauts allemands seront repoussés.

Juin 2016, Des travaux sont en cours sur une canalisation de gaz dans le Tuinwijk, un nouveau quartier social de Dixmude. Quatre squelettes sont découverts. Un est la dépouille d'un fusilier marin français, les trois autres sont belges. C’est la première fois depuis 1952 que des restes de soldats belges sont retrouvés. A cet endroit, tranchées allemandes et belges se faisaient face. C’est dans cette dernière que les restes sont découverts. Leurs boutons d'uniforme indiquent qu'ils servent au 12ème de Ligne. L'enquête montrera qu'ils sont tombés dès octobre 1914. Les recherches menées par le War Heritage Institute permettront ensuite, grâce à l'ADN, d'identifier clairement deux des corps. Les deux autres, sont Joseph Dethier pour l'un, un certain Jacquet pour l'autre. C'est une note de leur commandant qui indiquait le lieu de leur sépulture. Mais là, l'identification est plus difficile : " Joseph Dethier était célibataire et vivait chez son oncle, qui était célibataire également. Il était fils unique, donc on n’a pas de descendant pour comparer l’ADN. L’idéal serait d’identifier l’autre corps, voire des descendants, mais ça c’est toujours en cours d’investigation pour savoir lequel des deux est Joseph Dethier ", explique Chrystel Blondeau, attachée aux recherches d’histoire locale de la commune de Dalhem.

Joseph Dethier n'a pas été officiellement déclaré mort en octobre 1914. Il faudra attendre un jugement du 10 septembre 1925 pour que cela soit le cas. Tout comme les cinq autres soldats dalhemois tués lors de la première guerre mondiale, une rue dans cette localité porte son nom. La rue où il était domicilié, chez son oncle. Aujourd'hui retrouvé, il sera officiellement inhumé le 1er juillet prochain dans le cimetière militaire de La Panne.