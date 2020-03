Le coronavirus perturbe les mariages civils

C’est en principe le plus beau jour de leur vie.

Mais les couples qui se marient font également les frais du coronavirus depuis ce week-end.

Certaines administrations communales annulent les mariages civils. D’autres les autorisent, mais en version minimaliste, avec en prime, des mesures de précautions particulières. Nombre d’invités limité, distance à respecter entre les personnes, suppression de festivités,… Des mesures parfois mal vécues par les intéressés et leurs familles. Nous avons pu le constater à Ottignies, où jeunes mariés et proches nous ont exprimé leur désarroi, sans vouloir faire plus de commentaires. D’autres couples, bien que déçus, gardent malgré tout le sourire et tentent de relativiser. C’était par exemple le cas à l’hôtel de Ville de Wavre, ce samedi, où l’échevin de l’Etat civil a célébré un premier mariage depuis l’entrée en vigueur de ces mesures exceptionnelles.

Distance entre proches

Il est 11h30, ce samedi, à Wavre, quand un couple entre dans l’hôtel de Ville. Musique de circonstance, mais public limité. Une dizaine de personnes. Le couple et leurs proches entrent dans la salle. L’ambiance est un peu crispée, en dépit des sourires affichés. L’échevin de l’Etat civil, Luc Gillard, et sa collaboratrice sont prêts. Mais le mot de bienvenue donne le ton. "Bonjour et bienvenue ! Vous entendez parler du coronavirus depuis un certain temps", rappelle l’échevin. "C’est une journée un peu particulière. Et donc je dois vous demander de respecter une série de recommandations. Vous devez laisser un siège libre entre vous. Il faut un minimum de distance. Vous ne pourrez pas vous embrasser à la fin de la célébration. Je ne pourrai pas vous faire la bise, ni vous serrer la main. Pas de petite fête après la cérémonie non plus. C’est ainsi ! Mais il vaut mieux le prendre avec humour. Voilà !"

Maximum 20 personnes

Interrogé en marge de la célébration, l’échevin nous confirme la règle principale : distance minimale entre les individus, pas de contacts, maximum 20 personnes et les règles d’usage (NDLR : éternuer dans le creux du coude, par exemple). "Mais en fonction de l’évolution de l’épidémie et des règles imposées, nous devrons peut-être durcir ces mesures", précise Luc Gillard. "C’est une question de santé publique. Mais je comprends que cela ne soit pas évident pour les couples qui célèbrent leur union. C’est en principe le plus beau jour de leur vie. Mais ces mesures sont nécessaires. Nous devons réduire les risques de contamination. Certaines communes ont carrément reporté les mariages civils. Ici, du moins pour le moment, nous fonctionnons de cette manière. Nous avons par contre reçu deux demandes d’annulation de mariages prévus prochainement. Des demandes qui émanent des couples eux-mêmes". Car certains préfèrent, quand c’est possible, reporter la cérémonie civile. Et religieuse aussi. Les églises sont d'ailleurs également visées par les mesures de lutte contre l'épidémie. Et certains couples veulent aussi postposer les cérémonies et les festivités, pour des raisons financières.

Des mariés compréhensifs

Si certains couples avouent leur désarroi, d’autres, comme celui que nous avons rencontré à Wavre, relativisent. "C’est une période exceptionnelle. Il faut respecter les mesures sanitaires. L’échevin nous a signifié les consignes, hier. Nous allons respecter les règles. Et tout se passera bien. C’est un beau jour. Et ce matin, il y a du soleil", commente le (presque) marié, juste avant la cérémonie. "Nous avons un peu stressé au début. Mais maintenant, ça va ! Nous comprenons tout à fait. C’est de toute manière un jour fantastique" dit la future mariée. Même son de cloche chez les proches et chez le témoin du marié. "Ces mesures ne vont pas gâcher la cérémonie. Le mariage va bien se dérouler. Et en plus, le soleil est là".

Un mariage civil qui, dans ce cas-ci, sera suivi d’une fête privée. Avec les proches. Mais toujours… en comité restreint.