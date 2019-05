Le contournement de Perwez se concrétisera-t-il un jour ?

Les oppositions dans la commune sont nombreuses : celle de la nouvelle majorité, mais aussi celle des riverains et des agriculteurs touchés par le tracé de la future route. Ces derniers ont reçu dernièrement leur arrêté d'expropriation. Mais ils ne comptent pas en rester là : ils viennent d'introduire un recours auprès du conseil d'Etat.

Ils lui demandent de vérifier les conditions légales de la procédure d'expropriation. C'est-à-dire si elle est d'utilité publique et s'il y a extrême urgence. Les porteurs de ce recours, comme Bernard Raucent, sont convaincus du contraire.

« On ne comprend pas comment, en 2019, on peut encore détruire des terres agricoles et traverser ainsi des champs alors qu'il existe des solutions alternatives ! On ne voit pas non plus l'utilité de faire cette route. »

Avant d'introduire ce recours, les agriculteurs ont interpellé à plusieurs reprises le ministre Di Antonio, pour lui demander de faire marche arrière. Le collège communal de Perwez lui a également écrit. « Les cartes sont dans les mains du ministre. Il a toutes les informations. Malgré qu'il n'ait pas demandé notre avis, nous les lui avons quand même données, confirme Jordan Godfriaux, bourgmestre. A lui de décider formellement ce qu'il va faire dans les prochains jours. »

Mais le ministre wallon des Travaux publics n'entend pas à ce stade revenir sur sa décision. « Je n'ai pas d'éléments pour revenir en arrière sur ce permis octroyé et ces travaux qui ont déjà commencé. Ce serait vraiment de la mauvaise gestion publique que de considérer qu'on commence un chantier, qu'on dépense un million d'euros, et qu'on en reste là… »

Les porteurs du recours se disent néanmoins confiants dans leur démarche, entamée à quelques jours seulement des élections régionales, et d'un possible changement de majorité.