Le contournement de Nivelles sera en chantier dès ce 1er octobre jusqu'à l'été... 2019

C'est un chantier d'envergure qui démarre ce lundi premier octobre sur le R24, le contournement de Nivelles. Son budget total est de 3,2 millions d'euros. Il vise à réhabiliter le revêtement de ce ring long de sept kilomètres et de ses nombreux ronds-points. Les voiries d'accès de cinq des sept giratoires vont être complètement refaites. Seuls le rond-point d'accès à la RN25 et celui du Shopping ne nécessitent pas ce lifting.

Jusqu'à l'été 2019

Trois premiers giratoires seront en travaux cet automne: celui de la rue de l'Industrie, qui sera même élargi, celui du chemin de Fontaine-l'Évêque et celui de la rue du Panier Vert. Le chantier s'interrompra pendant l'hiver et reprendra au printemps. Là, on s'attaquera à la réfection deux derniers ronds-points : celui de la RN27, à l'entrée de la ville, et celui de la RN586, près de la caserne des pompiers. On procédera aussi à la réfection de la voirie entre les différents giratoires. Si tout se passe comme prévu, le chantier se terminera à l'été 2019.