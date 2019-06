Le conseil communal de Namur examine le dossier du Square Léopold à huis-clos

Ce lundi soir (18h), le conseil communal de Namur examinera le dossier de l'avenir du Square Léopold mais à huis clos. Le conseil est en effet convoqué "en commissions", ce qui signifie que le public n'est pas invité à suivre les débats contrairement à ce qui se passe en séance plénière.

Le PTB dénonce dans un communiqué publié ce dimanche une manoeuvre "non démocratique" de la part de la majorité CDh-Ecolo-MR. Le parti des travailleurs estime que les Namurois, et les habitants du quartier en particulier, ont droit à une information politque "plus transparente" dans ce dossier important de la politique communale.

Pour rappel, le nouveau promoteur Besix travaille actuellement sur un nouveau projet d'aménagément de l'espace Léopold. Ce projet intégrera un centre commercial mais aussi d'autres fonctions comme du logement.

En février dernier, un atelier urbain délivrait ses conclusions dans ce dossier, censées relayer le point de vue des citoyens namurois. Mais dès le lendemain, des voix s'élevaient à nouveau pour critiquer le travail de l'atelier et son manque de représentativité.

Besix a promis de dévoiler le nouveau projet d'ici la fin de l'année 2019.