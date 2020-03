Le conseil communal de Gembloux confirme son feu vert pour le quartier de la gare

Le bout d’un long processus…

Il y a quelques années, la Ville avait déjà adopté un premier plan. "Mais elle n’était pas satisfaite de la première version. Ce nouveau cadre de référence permettra de développer un quartier moderne, vert, accessible et avec un accès à une gare. Grâce à ce vote, les promoteurs pourront désormais déposer des projets morceau par morceau car le site sera divisé en plusieurs lots tout en nous assurant que l'ensemble constitue un quartier agréable pour tous", explique Gauthier le Bussy échevin de l’Aménagement du territoire.

Les grandes étapes passées du projet...

En 2007, la Ville adopté en 2007 un PCA, un Plan Communal d'Aménagement initié quelques années plus tôt ;

En 2015, elle constate que les projets basés sur le PCA ne sont pas satisfaisants et opte pour une révision (PCAR = PCA révisionnel) ;

Les règles du jeu changent avec le code de l’urbanisme wallon (CWATUPE devient CODT) et la Ville décide de faire aboutir non pas un PCAR mais un PRU – Périmètre de remembrement urbain ;

En juin 2019, elle propose la première version du PRU ;

En mars 2020, après intégration des remarques, elle propose la deuxième du PRU. Elle est validé par le conseil communal.

Qu’est-il prévu de construire dans ce quartier ?

L’idée est que sorte de terre "un petit village" au sein d’une ville de plus de 26 mille habitants. On prévoit d’y construire une crèche, une école maternelle et primaire, un parc, des logements (900) et un parking pour les navetteurs de la SNCB. 2500 personnes devraient habiter à terme "le quartier de la gare". Il est prévu que les immeubles à appartements soient de tailles différentes (de 1 à 8 étages). Enfin, plus de 5% des logements seront publics et seront adaptés aux PMR et personnes âgées.