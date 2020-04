Le confinement en coloc : "on le vit comme une famille"

Que l’on vive seul ou en famille, grande ou petite, à la longue ce confinement n’est simple pour personne. Cas de figure particulier : celui des colocataires. Ils vivent sous le même toit sans être de la même famille. Aujourd’hui, eux aussi doivent cohabiter 24 heures sur 24.

En temps normal Melissa vit avec six autres personnes, dans " une grande maison, agréable, avec jardin ", près d’Arlon. Avec le confinement, la configuration de cette colocation a un peu changé. Il y a ceux qui sont partis faire le confinement chez un parent ou un conjoint et à l’inverse, ceux qui ont emménagé pour rejoindre un compagnon.

Tout compte fait, ils sont aujourd’hui cinq jeunes actifs à cohabiter sous le même toit, à confiner ensemble. Presque tous télétravaillent. " Moi qui ai une toute petite chambre j’ai investi une chambre vide pour y faire mon bureau, d’autres travaillent dans le salon, d’autres encore dans leur chambre ".

Le jour où la femme de ménage n’a plus pu venir nous avons dû mettre en place certaines règles.

En colocation, sans doute encore plus qu’en famille, la promiscuité de ce confinement est parfois un défi. " On s’entend tous très bien et donc il n’y a pas souvent de tensions ", précise Mélissa. Mais elle l’admet : "c’est vrai qu’avec le confinement, à passer un mois ensemble sans voir personne d’autre, il y a tout de même des moments plus difficiles."

Mélissa évoque un sujet de discorde récurrent, peut-être le même que pour tous les foyers confinés d’ailleurs. " Le jour où la femme de ménage n’a plus pu venir nous avons dû mettre en place certaines règles, parce qu’on n’avait visiblement pas tous la même notion de l’ordre ", s’amuse Melissa.

On vit comme une famille

Mais ce confinement entre coloc peut aussi être vu comme l’occasion de renforcer certains liens. D’ailleurs dans cette maison pas question de distanciation sociale, " d’ailleurs ça ne servirait à rien " assure Mélissa. " On utilise tous la même douche, les mêmes couverts… " Et puis parfois il y a des coups de mou. Donc il y a parfois besoin d’un câlin. On considère vraiment qu’on vit comme une famille tous les cinq et donc entre nous il n’y a pas de distance de sécurité."