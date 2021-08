Le confinement a fait le bonheur des artisans torréfacteurs

En grain ou moulu, le café est la boisson la plus consommée dans le monde, après l’eau. Les Belges en sont d’ailleurs de gros consommateurs. En 2019, une étude révélait que 63% d’entre eux en buvaient quotidiennement. Mais le confinement a bouleversé notre manière de consommer cette boisson chaude. Finis, par exemple, les pauses-café entre collègues au travail. Un changement qui fait le bonheur des artisans.

Devid Moons est torréfacteur à Carnières, et depuis le confinement, le nombre de ses clients ne cesse d’augmenter. “Durant toute cette période d’inactivée, les gens ont eu le temps de repenser leur manière de consommer et, ils ont pu chercher après des petits producteurs et des artisans comme nous. Alors oui, le confinement et le télétravail ont eu un impact sur la manière de consommer le café mais pas seulement. Je pense qu’ils ont eu un impact sur la manière de consommer en général", explique le torréfacteur.