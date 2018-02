Le commissaire Pierre Vandersmissen attaque la zone de police Bruxelles-Ixelles au Conseil d'Etat

Pour Pierre Vandermissen, l'avis de la commission de sélection concernant son dossier de candidature lui porte préjudice. Avec la mention "inapte", impossible pour lui de postuler à d'autres fonctions policières, au sein de la zone, comme à l'extérieur. Impossible non plus pour lui de pouvoir assumer la gestion de la zone de police en cas d'absence de Michel Goovaerts.

Selon des sources internes, Pierre Vandersmissen, policier médiatisé suite à une violente agression subie lors d'une manifestation le 24 mai 2016, conteste les résultats de son évaluation. La commission de sélection l'avait qualifié "inapte" à la fonction de chef de zone et lui avait préféré Michel Goovaerts. En septembre 2016, le collège de police réunissant les bourgmestres de la Ville de Bruxelles (Yvan Mayeur, à l'époque) et Ixelles (Dominique Dufourny) entérinaient ce choix avant une nomination définitive par le ministre de l'Intérieur quelques semaines plus tard. Michel Goovaerts est entré en fonction le 1er janvier 2017.

L'arrestation du président de la Ligue des Droits de l'Homme

Ce dernier, on l'a dit, n'est pas un inconnu des médias et fait régulièrement l'objet de critiques de la part des milieux de gauche. Ceux-ci ont régulièrement pointé ses méthodes musclées dans le cadre de sa gestion des manifestations et le qualifient de "cow-boy". Peu après les attentats du 22 mars, face aux caméras, le commissaire Vandersmissen procédait à l'arrestation du président de la Ligue des Droits de l'Homme Alexis Deswaef, au pied de la Bourse. Ce dernier participait à une marche interdite dans le centre de Bruxelles pour dénoncer les débordements survenus lors d'une mobilisation de hooligans une semaine auparavant au même endroit. Mobilisation marquée par des violences qui n'avaient pas pu être empêchées par les hommes du commissaire Vandersmissen, selon Alexis Deswaef.

Le 24 mai 2016, une manifestation nationale contre les mesures gouvernementales d'austérité dégénère dans le quartier Midi. Pierre Vandersmissen, chef des services d'ordre dans les manifs depuis 15 ans, décide de passer physiquement à l'action et de repousser lui-même les fauteurs de troubles. L'un d'eux assène alors un violent coup à la tête du commissaire. Pierre Vandersmissen s'effondre littéralement: des images filmées et largement relayées sur les réseaux sociaux. Secouru par ses collègues, Pierre Vandersmissen est transporté à l'hôpital où il se verra placer 24 points de suture. Son agresseur, un militant FGTB, se rendra plus tard à la police. Le 30 juin 2016, l'agresseur sera condamné à deux ans de prison avec sursis.