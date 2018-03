Le comité de patronage des kermesses: la structure bruxelloise qui ne servait à rien

Pas moins de 69 structures (asbl, comités, associations) dépendent de la Ville de Bruxelles, révélait La Libre ce vendredi. Cela va du CHU Brugmann, au théâtre royal du parc en passant par l'asbl Gial ou encore les cuisines bruxelloises. La commune est en train de passer un coup de balai. Fusion, suppression... certaines structures ne servaient en réalité plus à rien. C'est le cas du "comité de patronage des kermesses". Mais déjà, c'est quoi?

Le comité de patronage des kermesses, ce sont 15 membres du Conseil communal qui rencontrent des forains quatre fois par an et traitent principalement de questions liées à l'emplacement des manèges. Voici l'idée. Sauf que... depuis six ans, pas une seule réunion n'a eu lieu. Ce comité n'existait plus que sur papier.

Un comité devenu sans intérêt

Pourquoi aucune réunion? Quand on s'adresse aux membres du comité, la réaction est toujours la même: on nous parle d'une structure dépassée, d'un monde qui a évolué avec des forains qui s'organisent autrement. Mais surtout, il faut dire que depuis plusieurs années, c'est désormais l'Administration de la Ville qui attribue les emplacements aux forains. Ce comité était donc devenu... sans intérêt.

Résultat: il a finalement bel et bien été supprimé en septembre dernier. Et ce, sans faire de vagues. Certains (désormais ex-) membres du comité n'étaient aujourd'hui même pas au courant.

Opération transparence

Une autre question se pose: si l'on savait que cette structure était devenue inutile, pourquoi attendre si longtemps avant de la supprimer? En réalité, ce geste se fait dans le cadre de la grande opération de transparence menée par le bourgmestre Philippe Close. En clair: il s'agit d'éviter de trouver un nouveau cadavre à la Samusocial ou Gial dans les placards bruxellois.

Dans ce cas ci, on notera quand même que les membres de ce comité des kermesses touchaient un jeton de présence de 78 euros par réunion. Et n'étant plus organisées depuis six ans... on nous l'assure: ce comité inutile et désuet ne coûtait plus un euro.