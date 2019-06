Le Combat de la Ducasse de Mons pour la première fois en audiodescription

Une nouveauté importante pour la Ducasse de Mons 2019 a été annoncée vendredi par les autorités montoises. Pour la toute première fois, le musée du Doudou et la régie du Lumeçon, en partenariat avec l'asbl ASA, proposeront une audiodescription live du Combat dit Lumeçon et du Petit lumeçon, à destination des personnes déficientes visuelles. L'audiodescription leur permettra de vivre et participer pleinement à ce moment intense, grâce à un récit en voix off qui décrit les éléments visuels.

L'asbl ASA est spécialisée dans l'audiodescription de matches de football et de basket. Elle mettra à disposition le matériel nécessaire à deux groupes d'une trentaine de personnes malvoyantes durant le combat. La nouvelle initiative, qui a été mise sur pied avec le concours de l'asbl Les Amis des Aveugles et du Dynamusée de Mons, a pour but d'offrir une plus grande accessibilité aux personnes malvoyantes.

L'asbl a également permis à ces personnes de visiter le musée du Doudou, "afin d'avoir la connaissance nécessaire à la compréhension du combat", et surtout, de pouvoir toucher les différents costumes et le dragon, comme l'explique Johan Ximenes.

