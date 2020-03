Le Collège provincial du Hainaut décide l'achat d'appareils respiratoires

Le Collège provincial du Hainaut a décidé d'acquérir pour les hôpitaux du Hainaut 30 appareils respiratoires et 150 appareils de monitoring de la saturation d'oxygène, ont indiqué vendredi les instances provinciales dans un communiqué.

La Collège provincial du Hainaut a répondu à une demande largement exprimée par les hôpitaux de la Province en achetant 30 appareils respiratoires et 150 appareils de monitoring de la saturation d'oxygène. Le matériel sera mis le plus vite possible à la disposition des hôpitaux du Hainaut selon une gestion assurée par la filière de formation des Ambulanciers secouristes de la Province de Hainaut (IPFH). Une procédure d'urgence a été lancée par l'administration provinciale pour pouvoir financer ces acquisitions dont le budget s'élève à 1,3 million d'euros.