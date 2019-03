Le collectif pour la qualité de l'air Filter Café Filtré souffle sa première bougie

Le collectif constitué de parents inquiets de la qualité de l'air aux abords des écoles, Filter Café Filtré, a célébré vendredi matin à Bruxelles sa première année d'existence. Le mouvement citoyen est toujours aussi déterminé à faire entendre chaque semaine ses revendications alors que "trop peu de choses ont changé" depuis le lancement de ses actions. Une soixante d'écoles ont répondu présentes à l'appel du collectif vendredi.

Un an après la première action spontanée du collectif à l'école primaire Maria Boodschap, rue de Flandre à Bruxelles, parents et enfants se sont à nouveau réunis pour exiger une meilleure qualité de l'air devant les portes des établissements scolaires. Pour l'occasion, l'association de protection de l'environnement Greenpeace avait apporté un gâteau. Le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) ainsi que l'échevin bruxellois de la Mobilité Bart Dhondt (Groen) et la secrétaire d'Etat à la Sécurité routière Bianca Debaets (CD&V) avaient par ailleurs fait le déplacement. "Plusieurs leviers existent au niveau communal pour améliorer les niveaux de concentration en particules fines dans l’atmosphère. Le débat est donc ouvert mais nous ne constatons que trop peu de changement", indique initiatrice du rassemblement, Annekatrien Verdickt. "Nous visons des villes saines et viables, avec par exemple, des réseaux de pistes cyclables. Il est possible de réaliser assez rapidement des investissements à cet égard. Il faut notamment des infrastructures cyclables adaptées afin d'inciter davantage de personnes à utiliser leur vélo".