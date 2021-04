Le Coeur de Hotton bientôt transformé au profit de la mobilité douce

Ce sont des travaux importants qui vont débuter, dans quelques semaines, dans le centre de Hotton. Au menu, aménagements des berges et du pont pour favoriser la mobilité douce.

"Il s’agit d’un gros chantier qui va porter sur 550 jours, donc un an et demi, précise Jacques Chaplier (bourgmestre de Hotton). C’est surtout un aménagement au niveau de la mobilité douce qui va se mettre en place. D’un côté, vers la Roche il va y avoir des gradins pour descendre vers l’Ourthe avec un espace convivial au bord de l’eau et en bord de voirie. Le parking va être également réaménagé. Côté route d’Erezée, des travaux seront effectués pour l’accès à l’Ourthe avec un accès PMR qui va être créé pour arriver directement sur l’île de L’Oneux. Des toilettes publiques seront installées et un espace convivial très agréable au centre du village".

"Sur le pont, nous allons ajuster une estacade qui fait plus de 3 mètres de largeur et qui sera accrochée au pont côté la Roche et nous installerons des bancs pour créer un espace convivial".

La position stratégique du Ravel

Jacques Chaplier : "Hotton est un nœud Ravel important vers Durbuy, Randeux, Barvaux, Hérezée et la France. Ce Ravel est calqué sur le nœud routier mais il emprunte aussi d’autres voies et c’est une chose qui est, particulièrement, appréciée par les touristes".

Hotton plage…

Le Bourgmestre de Hotton souligne également l’attrait important que constitue une étendue verte de près de 1 kilomètre notamment autour de l’église et l’île de l’Oneux. Cette étendue porte le joli nom de plage verte.

La mobilité pendant les travaux

Pendant la durée des travaux la grosse complication c’est, bien sûr, la circulation sur un pont où des gros engins de chantier vont devoir travailler.

"L’idée initiale a été inscrite dans le projet d’une circulation à sens unique dans le sens Marche-Hotton-Barvaux, explique Jacques Chaplier. Evidemment cette solution coupait le village en deux avec une partie, celle de la rive droite, obligée de faire un grand détour pour se rendre dans les commerces de l’autre côté du pont. Nous avons réfléchi avec les indépendants et les échevins pour en arriver à la conclusion qu’un feu tricolore, en aval et en amont du pont, était tout à fait possible".

L’accès aux commerces pourra se faire par l’axe principal. Pour quitter Hotton, il faudra emprunter l’axe Marche-Hotton-Barvaux via les routes communales.