Le cinéma Wellington à Waterloo: une affaire de famille qui fête ses 40 ans

"Quand mon père a ouvert le cinéma il y a quarante ans, Waterloo était comme un petit village", se souvient Patrick Piret. Si aujourd'hui la commune a bien changé, le cinéma Wellington, situé au cœur des galeries du même nom, lui, a gardé son identité tout en évoluant avec son public. Le complexe de sept salles est toujours une affaire familiale. "Nous ne recevons aucun subside", insiste son patron. Et sa situation, en plein centre de Waterloo, est devenue un véritable atout: "On voit bien que les spectateurs viennent voir un film, puis vont au restaurant, voire passent la journée à faire du shopping à Waterloo et viennent ensuite se faire une petite toile", constate Patrick Piret. L'âge du public s'est aussi fortement diversifié: "Les enfants qui venaient en famille voir des films de Disney sont à présent des ados ou de jeunes adultes qui veulent voir des blockbusters", poursuit-il. La programmation n'oublie pas non plus les seniors, amateurs de cinéma français et adeptes de la séance de 18h, ni les cinéphiles à la recherche d'une programmation plus pointue. "C'est parfois d'ailleurs un vrai casse-tête d'élaborer la programmation!".

Une ou deux salles supplémentaires nous feraient du bien

Certains films fonctionnent même au-delà des espérances. Bohemian Rhapsody, le film à succès de la fin 2018, n'en finit ainsi pas d'afficher "sold-out" à Waterloo. Pendant les fêtes de fin d'année, cela a aussi été le cas avec des films familiaux comme Mary Poppins. Avec ses sept salles de taille moyenne, le Wellington se sent parfois un peu à l'étroit entre les murs de la galerie: "Une ou deux salles supplémentaires nous feraient du bien, de même qu'une salle de plus grande capacité", admet le gérant, qui espère que son établissement aura sa place dans le projet d'aménagement du cœur de ville. Paradoxalement, c'est réduire le nombre de place dans une de ses salles qui est dans les projets pour cette année: "Nous allons transformer la salle 1 en salle VIP pour avoir une vraie qualité de confort, avec des fauteuils plus cosy, des tablettes pour déposer sa coupe de champagne. De quoi se sentir comme à la maison mais au cinéma". C'est une des grandes tendances actuelles dans les cinémas, mais aussi une demande du public.

Evoluer avec son temps

Le cinéma a d'ailleurs sondé sa clientèle via Facebook fin de l'année, pour mieux s'adapter à celle-ci. En quarante ans, l'entreprise a évolué avec son temps et a suivi l'évolution de la technique: sonorisation, haute définition, 3D... "Notre dernière innovation, c'est la mise en place d'une application qui permet d'acheter ses places via son smartphone. C'était un investissement nécessaire", rappelle Patrick Piret. Le cinéma waterlootois ne craint d'ailleurs la concurrence de Netflix : "Nous avons enregistré quelques 300.000 entrées en 2018. Nous augmentons notre fréquentation chaque année de 7 à 10%. Je crois que le cinéma restera toujours une fête et une sortie", conclut-il.