Le CHU Tivoli ouvre une polyclinique de l’enfant : "Garder un bon souvenir de l’hôpital"

Chirurgie pédiatrique, dentisterie, pédopsychiatrie, psychologie, rééducation, logopédie… Quasiment tous les services pédiatriques ambulatoires se trouvent désormais dans un bâtiment dédié à 100% à l’enfant, à quelques pas du CHU Tivoli de La Louvière. Ce projet, lancé en 2016, veut être centré sur le bien-être et le confort de l’enfant pour améliorer sa prise en charge. Au milieu de ce qu’on appellerait la salle d’attente se trouvent des modules de jeu, comme sur une plaine de jeu extérieure. Un peu plus loin, un projecteur interactif projette des images sur le sol attirant curiosité puis amusement des plus petits.

"L’enfant ne doit pas avoir l’impression d’être dans une salle d’attente où on lui demanderait de ne pas bouger, d’être assis sur une chaise, de ne pas faire de bruit", indique Dr Roxane Rossignol, cheffe du service pédiatrie du CHU Tivoli. Mais ne croyez pas qu’il s’agit simplement d’amusement. "Il est prouvé que laisser l’enfant vivre et s’amuser pendant cette période d’attente a un effet bénéfique sur la gestion de la douleur et sur le souvenir qu’ils garderont de l’hôpital. Ces enfants seront moins anxieux à l’idée de se faire soigner et ce, jusqu’à l’âge adulte."

La différence avec la prise en charge des enfants dans un hôpital traditionnel est "flagrante" selon cette pédiatre. "Les enfants qui étaient parfois prostrés, qui avaient du mal à parler, à qui il fallait tirer les vers du nez sont beaucoup plus entiers et sincères dans ce cadre-ci." Plus sincères en consultation et avant aussi, puisque la période de jeu lors de l'attente peut également apporter des informations à ces professionnels de la santé pour enfants. "J’ai une collègue psychologue qui observe les enfants sur les modules de jeux avant de les faire entrer dans le cabinet de consultation et elle peut déjà tirer beaucoup d’informations à partir de là."

Un moment le plus sympa possible

Autre exemple au premier étage, en dentisterie. Nicolas Vanequaire reçoit Clédia pour la première consultation chez le dentiste de sa vie. Légèrement intimidée et impressionnée au départ, elle est très vite mise en confiance et détendue. Trois caries sont détectées mais le dentiste ne prodiguera pas de soins aujourd’hui. "On essaie que le moment soit le plus sympa possible. C’est la première fois qu’elle venait chez le dentiste donc on met d’abord en confiance, on évite d’effectuer un soin directement qui pourrait la traumatiser au risque qu’elle ne revienne plus jamais et là on aurait tout perdu."

Après quelques minutes d’inspection des dents, Clédia peut donc repartir avec un petit jouet qu’elle a pu choisir. "Ici, on les met en confiance, on leur montre que ce n’est pas méchant ce qu’on fait, qu’on les soigne, que c’est pour leur bien et qu’ils reviennent détendus la prochaine fois." Elle reviendra encore trois fois pour soigner ses caries… et avec le sourire. "Je pensais qu’elle serait plus stressée que ça, confirme la maman de Clédia. C’est vrai que le dentiste l’a bien rassurée et le fait qu’il ne chipote pas trop la première fois aide aussi."

Cette structure destinée exclusivement aux enfants est la seule dans le Hainaut et l’une des rares en Belgique avec l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles. Finalement, les enfants ont désormais un hôpital "à eux" et ne devront quasiment plus se confronter aux murs froids d’un hôpital traditionnel, même si tout ce qui requiert encore une hospitalisation de jour comme de nuit n’est pas encore délocalisé.