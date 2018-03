Le CHU de Liège lance un appel au don de cerveaux

Le CHU de Liège a lancé mercredi un appel au don de cerveaux à destination de la recherche scientifique. Il s'agit de mieux comprendre les maladies neurologiques (accident vasculaire cérébral, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques...) de manière à améliorer les traitements, précise le professeur Pierre Maquet, chef du service de neurologie du CHU de Liège.

"Ces maladies seraient mieux diagnostiquées et traitées si nous connaissions davantage leurs causes et leurs mécanismes. De plus, sachant que certaines affections neurologiques sont transmises génétiquement, les familles doivent comprendre que le fait d'autoriser l'autopsie d'un proche peut aussi leur être utile", souligne le professeur Maquet.

Majeur et belge

Le professeur assure que l'intervention est pratiquée avec les mêmes règles éthiques que sur un donneur vivant. Le corps est rendu à la famille directement après l'opération, sans que celle-ci ne soit visible.

"Le prélèvement de cerveau ne défigure pas le défunt car il s'effectue par l'arrière de la tête. Le défunt peut donc être présenté aux proches tout à fait normalement et cela n'empêche pas de laisser le cercueil ouvert si les dispositions funéraires le prévoient", rassure le professeur.

Concrètement, toute personne majeure, et résidant en Belgique, peut faire don de son cerveau en signant un accord de consentement éclairé. Ce document doit également être signé par une personne de confiance. La décision du donneur est alors inscrite dans son dossier médical informatisé.