Le CHR de Liège maintient les visites mais sous strictes conditions

Les soins intensifs sont désormais complets au CHR de Liège. Dans ce contexte de plus en plus préoccupant, les visites sont toujours autorisées mais sous strictes conditions.

"Même dans une crise de cette ampleur, nous devons tout faire pour maintenir les liens, plus encore après divers confinements successifs" explique Sylvianne Portugaels, directeur général.

Les visites peuvent donc avoir lieu mais uniquement entre 16 heures et 17 heures. Une seule personne, toujours la même, peut rendre visite à un patient.

Les visiteurs doivent présenter leur CST à l’accueil et doivent bien sûr porter le masque, même dans la chambre.

"C’est tout le paradoxe de cette quatrième vague" souligne Jean-Louis Pepin, le directeur médical de l’hôpital de la Citadelle "car on devrait théoriquement mettre l’hôpital sous cocon-reporter des opérations, interdire les visites… Mais à l’extérieur, le monde continue de tourner. On a donc toujours des accidents, des grippes sévères, des bronchiolites et on doit gérer un double flux de patients, ce qui n’était pas le cas il y a un an !"

Pour la direction du CHR de Liège, il s’agit de maintenir ce fragile équilibre entre sécurité sanitaire et humanité.

La situation sera évaluée régulièrement en fonction de la situation sanitaire.