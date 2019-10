Le chômage toujours en baisse en Wallonie en septembre (-4,3%)

Le chômage a poursuivi son recul en septembre en Wallonie sur base annuelle, a annoncé mardi Le Forem. Le taux de la demande d'emploi est désormais de 13,2% contre 13,7% en septembre 2018 et 13,9% en septembre 2017.

Fin septembre 2019, la Wallonie comptait 130.736 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations et 33.355 jeunes en stage d'insertion professionnelle. Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) au sud du pays comprenait également 30.406 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 14.457 demandeurs d'emploi inscrits librement, soit un total de 208.954 demandeurs d'emploi inoccupés.

A un an d'écart, le nombre de DEI est en diminution de 4,3% ou 9.455 personnes. Par rapport au mois d'août 2019, leur nombre a reculé de 2,7% ou 5.864 personnes de moins.

L'ensemble des classes d'âges sont en recul à un an d'écart mais c'est parmi les DEI âgés de moins de 30 ans que les diminutions sont les plus marquées: -5,8% auprès des jeunes de moins de 25 ans et -9,6% parmi ceux âgés de 25 à moins de 30 ans.