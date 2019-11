Le chômage en baisse depuis 5 ans à Bruxelles

Fin octobre, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 88.977 chercheurs d'emploi, soit un taux de chômage de 15,8%. Il s'agit du taux le plus bas pour la Région pour un mois d'octobre depuis 1992, souligne mardi Actiris. Cette 60e baisse successive correspond à une diminution de 2.237 personnes par rapport à 2018 (-2,5%). Par rapport à il y a cinq ans, la baisse est de 20,7%, soit 23.279 personnes.

On compte au cours du mois d'octobre 11.602 entrées dans le chômage (8.424 réinscriptions et 3.178 nouvelles inscriptions) contre 11.931 sorties, soit une diminution sur une base mensuelle du nombre de DEI de 329 personnes (-0,4%). On dénombre 56.298 chercheurs d'emploi demandeurs d'allocations (DEDA), 5.912 jeunes en stage d'insertion professionnelle et 26.767 autres chercheurs d'emploi inscrits librement ou obligatoirement.

Sur base annuelle, on observe une diminution du nombre de chômeurs de moins de 25 ans (-2,5% ou 248 personnes), cependant, le taux de chômage est lui en hausse de 0,6% par rapport à l'an dernier.