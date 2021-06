Le choix de deux directeurs artistiques pour Kanal fait débat : le musée va clarifier sa décision

Le Conseil d'administration de la fondation Kanal avait désigné lundi Kasia Redzisz et Bernard Blistène pour collaborer à la définition de l'avenir artistique du musée Kanal-Centre Pompidou. Cette décision a suscité de nombreuses réactions, constate la Fondation Kanal.

Une vive critique de la gouvernance du musée

Dans une lettre ouverte signée par une dizaine d'organisations et d'acteurs culturels, le monde de l'art dénonçait jeudi la nomination du duo en tant que nouveaux directeurs artistiques. La lettre conteste la nomination d'un duo alors que le jury aurait choisi Kasia Rezisz comme seule directrice. Les signataires de la lettre accusent le Centre Pompidou de manque d'intégrité, de bonne gouvernance et de transparence.

Dans ce contexte, la Fondation Kanal tente ce vendredi clarifier la décision du Conseil d'administration du 21 juin ainsi que ses intentions. Le Conseil d'administration de la Fondation KANAL "a considéré que Kasia Redzisz et Bernard Blistène ont tous les deux un rôle à jouer pour l'avenir de KANAL. Il a donc été acté le principe d'une collaboration dont les contours doivent être précisés". "Il a été convenu que Kasia Redzisz et Bernard Blistène travailleront, avec la direction de KANAL aux modalités de cette collaboration dans les prochaines semaines", poursuit la Fondation dans un communiqué. "Le Conseil d'Administration se réunira d'ici le 21 juillet pour finaliser les termes et le cadre de leur collaboration". "Il sera proposé que la collaboration intègre pleinement Kasia Redzisz comme directrice artistique de KANAL, tout en permettant à la Fondation de bénéficier de l'expérience de Bernard Blistène dans le cadre du partenariat établi avec le Centre Pompidou", précise encore la Fondation KANAL.

Kasia Redzisz est actuellement senior curator à la Tate Liverpool alors que Bernard Blistène est directeur du Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle du Centre Pompidou.