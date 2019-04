Le CHN William Lennox s'offre une nouvelle jeunesse à 30 millions d'euros

C'est une véritable cure de jouvence qui attend le centre hospitalier neurologique William Lennox, à Ottignies. Construits dans les années 70, les bâtiments ne correspondent plus aux attentes, ni du personnel soignant, ni des patients. Les 80 chambres, vieillissantes, trop étroites et mal équipées, seront entièrement rénovées.

"Nous allons augmenter de 50% la surface de nos chambres, pour mieux accueillir le patient, sa famille et tout l'équipement dont il a besoin pour sa revalidation. Nous aurons aussi davantage de pièces à 1 lit. Cela correspond à la demande de notre patientèle", explique Jean-Michel Bernard, le directeur général.

De nouvelles chambres donc, plus modernes et plus spacieuses, auxquelles il faudra ajouter - à terme - un nouvel hôpital de jour pour 40 patients, une piscine pour l'hydro-thérapie ou encore une aile consacrée à l'éveil du coma.

"Ce sont des patients qui arrivent chez nous avec des troubles de la conscience suite à un accident de voiture ou une hémorragie cérébrale massive par exemple, développe Anne Frédéric, neurologue et directrice médicale, qui ont passé cette phase de coma et de prise en charge aiguë aux soins intensifs, et qui gardent des troubles de conscience. On doit donc les stimuler pour récupérer une conscience normale, avant d'envisager une rééducation plus classique (...) Nous avons l'intime conviction que de les regrouper dans une infrastructure vraiment adaptée en termes de stimulation visuelle et sensorielle (la base de la stimulation) est un plus pour le patient. Mais également pour les familles qui passent par quelque chose de vraiment traumatisant et qui peuvent de la sorte se regrouper, échanger et se soutenir mutuellement."

Les travaux pourraient démarrer en 2021 et s'étaler sur 12 ans.