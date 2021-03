Le chicon rejoint le fritkot et la bière sur la liste du patrimoine immatériel de la région bruxelloise

La culture du chicon est désormais inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la région. Elle rejoint celle du fritkot, de la bière ou encore la tradition du spéculoos. Le chicon bruxellois ou Witloof a durablement marqué des commune du nord de la région, notamment Evere et Haren.

Les nettoyer avec un pinceau

Philippe Dechevallerie vit à Haren et c'est un passionné de ce légume bruxellois. Les chicons qu'il cultive en pleine terre, comme à l'ancienne, ont été récoltés il y a quelques jours. Ils attendent, cachés de la lumière par des cartons. Philippe les manipule délicatement : "J'enlève un peu les quelques feuilles avec un couteau et un pinceau pour les nettoyer et surtout pas d'eau, parce qu'on perd du goût alors!"

Et en matière de goût, Philippe a sa technique: "on enlève une feuille, délicatement. Elle croque sous la dent! elle est légèrement sucrée, pas amère et c'est ça qui fait tout l'intérêt du chicon de pleine terre sur les terres de Haren".