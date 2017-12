Le château de Reinhardstein en manteau blanc et parures de fête

Un paysage tout blanc, un plancher qui craque et un feu qui crépite. Ne serait-ce pas l'esprit de Noël qui souffle encore sur le château de Reinhardstein, près de Malmedy ? Le château médiéval, qui joue les prolongations, s'est paré de ses plus belles décorations d'hiver. En cette période de fêtes, la visite est ponctuée de contes et de chants de circonstances.

Un conte à dormir debout

C'est un hôte de marque qui nous attend devant le château. Dans les poches de sa grande salopette rouge et sous son bonnet de lutin, des histoires à n'en plus finir. "Ah ça des histoires de Noël il y en a ! Mais elles sont toutes dépassées". Jugement sévère de notre prince de l’excentricité. Il insiste : "Non mais sérieusement, vous pensez vraiment qu’un vieux bonhomme de son âge, va vivre seul avec sa femme et ses enfants sur la banquise ? Mais non ! Il habite chez nous, en Ardenne, avec tout le confort moderne !". Dans l’assistance, Lalie, 9 ans, ne croit pas un mot de cette histoire à dormir debout. "On dirait que ça n’est pas trop vrai", tranche-t-elle. Le père Noël habite-t-il en Belgique ? "Ça je n’en sais rien", admet tout de même la fillette, avec modestie. Lalie poursuite sa visite, avec la ferme impression que les grands la mènent parfois en bateau.