Le château de Mirwart fait peau neuve: direction le bien être

Au cours de son histoire, le château de Mirwart a connu des périodes fastes et d'autres beaucoup moins glorieuses. Depuis la fin août, l'endroit tourne le dos à plusieurs décennies noires puisqu'il fut livré aux mains de pilleurs et de vandales.

Le nouveau propriétaire l'a métamorphosé en un complexe hôtelier de standing. Le château a développé des synergies avec les autres acteurs du tourisme dans la région, précise Elodie François :

"On est vraiment sur le bien être, et donc notre mission c'est de l'offrir à nos clients, avec le spa notamment, qui verra bientôt le jour. Il y a aussi des feux de bois dans chaque pièce, une déco épurée pour le confort, dans un vrai château avec son histoire derrière lui. Nous avons également la Maison du Tourisme et des guides locaux à nos côtés, pour organiser des promenades dans la nature, des balades en VTT, l'écoute du brame du cerf... On peut proposer tout cela à des groupes, comme à notre clientèle individuelle. On a de très belles possibilités d'activités dans la région."