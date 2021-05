Le château de Mirwart à Saint-Hubert va retrouver sa gloire d'antan

"C’est une très longue histoire car elle date, pour ce projet, de 2015 avec l’achat du château par le propriétaire et sa famille. Au début, il y a eu un énorme coup de cœur pour la bâtisse et peut-être un projet familial à développer. Puis, au fur et à mesure, ils sont allés rechercher toute l’histoire du château. Ils ont également fait des fouilles et ont découvert de nouvelles caves dans lesquelles ils se sont rendu compte qu’ils pouvaient aménager un wellness. Et doucement, le projet d’hôtel haut de gamme a vu le jour avec toute l’humilité qu’il y a autour. Les propriétaires se sont lancés dans cette aventure avec beaucoup de cœur et ont décidé de se lancer dans ce pari fou de restaurer ce château abandonné".

L’édifice, qui était à l’abandon depuis plus de 40 ans, subit un lifting complet pour devenir un hôtel haut de gamme avec des suites, un restaurant gastronomique et un espace wellness. Ce projet était à la base un projet familial.

Le château de Mirwart va retrouver sa gloire d'antan © Tous droits réservés - © rtbf.be

20 chambres cottage

Qui dit lieu d’exception dit également des chambres où tout a été pensé pour se retrouver au cœur de l’histoire du château de Mirwart.

"Toutes les chambres sont un peu atypiques. Il y a notamment la Tour de Dinant qui était un donjon médiéval utilisé également à des fins militaires, il y a des siècles, explique Elodie François. Aujourd’hui, elle est constituée d’un énorme salon et de deux chambres séparées. Il y a des suites de plus de 80 m2 et une fait 300 m2 ".

Le projet prévoit un restaurant gastronomique avec un chef talentueux et l’hôtel mettra à disposition un espace wellness qui sera réalisé un petit peu plus tard par rapport à l’ouverture prévue en été. Les propriétaires désirent également organiser des événements d’entreprise ainsi que des mariages.

Un investissement important

"Le bâtiment est classé donc il y a une participation du Patrimoine, de la Province, de la Ville et, forcément, du propriétaire". Comme le précise Elodie François. "Il y a toute une période durant laquelle le château a été pillé, vandalisé et abandonné. Il était dans un très mauvais état. Pour le rénover et en faire un hôtel haut de gamme, il faut un certain investissement. Tous les détails, toute la construction et toute la rénovation du château ont été développés autour de 6 éléments. Il s’agit du bien-être mental, physique et social également d’un équilibre sensoriel et émotionnel. Il y a aussi la notion de durabilité et de protection de nos ressources naturelles. L’établissement est en plein milieu de la nature qui sera aussi présente à l’intérieur. Le dernier point de nos 6 éléments est la situation. On parle d’une commune, d’une culture et d’une histoire".

Ce nouvel hôtel logé au cœur de la nature devrait être opérationnel pour la fin de l’été.

Le site : https://fr.chateaudemirwart.com/